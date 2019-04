El PP de Gandía pidió a constructores que pagaran trabajos informáticos de uno de los empresarios de la Púnica

En las elecciones locales de 2011 en Gandia, el candidato Arturo Torró quiere que el pueblo tenga un alcalde popular por primera vez y para mejorar su imagen online, el PP contacta con el informático imputado en Púnica, Alejandro de Pedro, según reconoce Dionisio Ollero, exvicesecretario de organización del PP en Gandia: "Había que montar una nueva página web y, como yo no soy muy entendido en el tema, se buscaron a estos señores para hacerla y me dijeron: 'oye, busca a una empresa, para ver si nos pueden subvencionar, nos puede ayudar', como normalmente se hace en política, parece ser".



Trabajos online para las campañas electorales que generaron deudas con De Pedro, a quien el alcalde veía de esta forma: "Alejandro de Pedro, entre otras cosas…era… le gustaba, era pesetero… por eso, cuando me dicen que tenía dinero, digo: 'Pero este hombre, cuando estaba conmigo en el partido era muy apretado, por 1.000 euros… vamos… mataba'".



Y para saldar esas deudas supuestamente el diputado y exnúmero dos de torro Víctor Soler pidió a la empresa contratista GoMuñoz que abonara las facturas del PP. Sorprendido el empresario se reunió con De Pedro: "Es desagradable… Incluso… eh… cuando el chico que yo me niego en un principio, me pide si le he llevado dinero ese mismo día. O sea me dice: "No, no, es que me tendrías que haber traído dinero ya" confiesa Sergio Muñoz, constructor de GoMuñoz.



La Fiscalía sospecha que todo estaba montado para que si la empresa pagaba se la favoreciera.