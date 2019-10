Juan José Cortés no irá en las listas del Partido Popular para el Congreso. El PP andaluz ha elegido en Huelva a Carmelo Romero como número uno al Congreso. En los pasados comicios generales del 28 de abril, Juan José Cortés fue quién ocupó esa posición en las listas, elegido directamente por Pablo Casado y consiguiendo el escaño.

Ahora, el partido ha relegado a Cortés a las listas del Senado. Las listas para la Cámara Alta son abiertas, por lo que el padre de la niña asesinada Mari Luz Cortés y pastor evangelista se podría quedar sin escaño.

Cortés considera "lamentable" no poder seguir en el Congreso

El cabeza de lista del PP en las pasadas elecciones ha considerado, antes de saber la decisión del partido, que sería "lamentable" no poder seguir en el Congreso para defender la prisión permanente revisable. Estas declaraciones las ha hecho a través de su cuenta personal en Facebook, donde ha indicado que seguirá "luchando por esta causa hasta que me muera, esté en política o no".

A pesar de que ir en las listas del Senado no es lo que esperaba, Cortés ha defendido que acatará lo que diga su partido.