El marido de la directora de la DGT aseguró que su mujer podría conseguir contratos para su Instituto

El marido de la directora de la DGT aseguró que su mujer podría dar contratos a dedo al Instituto de Ingeniería en el que trabajaba. Así lo ha asegurado en conversaciones con laSexta, Juan José Alba, el responsable de ese laboratorio beneficiado. Alba había contratado previamente a la pareja de María Seguí por recomendación suya. "¿Le pidió María Seguí que contratara a su marido?", le preguntan a lo que Alba responde que "Seguí me lo sugiere, pero claro, no me dijo que era su novio".

Alba confiesa a 'okDiario' que ahí comenzaron los problemas y que la evidencia llegó después de que el marido de Seguí consiguiera un extraño proyecto financiado por la Confederación Nacional de Autoescuelas. "El beneficiario de este concurso amañado le pagó un viaje a Cancún al marido de la señora Seguí", explica el periodista Eduardo Inda.

Un viaje con todos los gastos pagados en un hotel de lujo, pero Juan José Alba relata hechos más graves ya que asegura que detectó fallos en investigaciones de la Guardia Civil sobre accidentes y que le obligaron a ocultarlo. "En el accidente de circulación de una persona muy conocida y fue entonces cuando Seguí me dijo que, ya que era tan bueno, que fuera a dar clase a la Guardia Civil, pero también me dijo que lo deberíamos de guardar en silencio".

Se refiere, según el periódico ‘El Mundo', al accidente del torero Ortega Cano en el que falleció Carlos Parra. A pesar de los escándalos sobre las presuntas irregularidades en la DGT, el ministro del Interior defiende a Seguí. "Salvo que se demuestre lo contrario, mantengo mi confianza en presunción de inocencia", explica Fernández Díaz, pero, añade que se las investigaciones corroboran las sospechas, la directora será destituía.