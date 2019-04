El jurado declara culpable sin atenuantes a Munar, expresidenta del Parlament de Baleares

TRAS SU CONFESIÓN ENTRE SOLLOZOS

"Confieso los hechos, aquí estamos por el soborno, el soborno se hizo; estoy muerta política, económica y socialmente", tras esta confesión de la expresidenta del Parlament balear, Munar, el jurado no ha dudado en declararla culpable del soborno de cuatro millones de euros del concurso de Can Domenge. Se han desestimado los atenuantes porque, según el jurado, no ha aportado datos esclarecedores.