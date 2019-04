El juez imputa a Sánchez Mato y Mayer por malversación y prevaricación en el caso del Open

Los concejales madrileños Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato han pasado de denunciantes a investigados. Denunciaron hace unos meses sobrecostes en el contrato del Open de Tenis madrileño firmado por el Gobierno popular. Para justificarlo encargaron informes por valor de 100.000 euros con dinero público, y el PP se querelló.

Mayer y Sánchez Mato, que están imputados por malversación, prevaricación y delito societario, encargaron los informes sin concurso público y a espaldas de Manuela Carmena. "Les dije que me lo deberían haber dicho, pero no me enfadé", señalaba Manuela Carmena.

El PSOE, en quien se apoyan para gobernar, le exige a la alcaldesa que actúe, igual que Ciudadanos. "Le pido a la alcaldesa que reflexione sobre si quiere seguir acompañada de personas que han demostrado una gran deslealtad", apunta Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

"Hemos introducido una propuesta en el Pleno en la que se pide su reprobación, su dimisión y una comisión de investigación", explica Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el Gobierno de Carmena el apoyo, según Rita Maestre, es unánime: "El equipo de Gobierno al completo les apoya sin fisuras". Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato están citados a declarar el próximo 18 de septiembre.