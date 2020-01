COMETIDOS EN AGOSTO DE 2017

Los tres procesados, Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazz, serán juzgados por tenencia y depósito de explosivos, pero no por los 16 asesinatos cometidos en 2017, ya que el juez no ve suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa.