El Gobierno responde contundente a las gravísimas acusaciones de Marta Rovira, dice que todo es una "burda patraña"

Frenaron y no declararon la república, dicen los independentistas, por miedo a la respuesta del Gobierno. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dicho en Rac 1 que el Ejecutivo amenazó al Govern con "muertos en la calle" si seguían con el proceso independentista.

Asegura que varias fuentes les advirtieron de que podria haber muertos: "Sí, directamente, nos decían eso, que habría sangre y que tendríamos que parar porque estaban preparadísimos y que no dudarían y que esta vez no serían pelotas de goma como el 1 de octubre".

Rovira ha añadido que para eso estaban preparando al Ejército: "Sí, de esto se nos informaba y se nos informaba de que estaban entrando armas".

Unas acusaciones que hace sin aportar pruebas y que el Gobierno define como "burda patraña". Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

Cospedal insiste en que no es verdad: "Se lo digo yo que soy la ministra de Defensa; es absolutamente falso". Iceta tampoco se cree las palabras de Marta Rovira. En Al Rojo Vivo ha dicho que "son tremendas; yo me creo más a los que, como Tardà dicen, que no tenían una mayoría suficiente". Iceta que Rovira dice ahora esto porque está en campaña.