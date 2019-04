El Gobierno quiere dejar claro que ellos son quienes legislan, pese a que los números obligan al diálogo

Comienza una legislatura que Rajoy aseguró que sería la del consenso: "Tiene que ser necesariamente de mucho diálogo, mucho acuerdo y mucho consenso". Algo que ha repetido en varias ocasiones, sin embargo, nada más comenzar su mandato, el gobierno de Rajoy ha hecho oídos sordos y ha intentado colocar al exministro Fernández Díaz al frente de la comisión de exteriores.

Pero la oposición en bloque rechazó su nombramiento. El portavoz de la formación en el Congreso, Antonio Hernando, dijo que no le iban a votar.

El PSOE basó su cambio de postura en que el PP tiene que entender el nuevo lenguaje de la política. "Lo que tiene que hacer el Gobierno y el PP es despertar del sueño de la mayoría absoluta", añadió Hernando.

Podemos les recordaba que ya no tienen capacidad para controlarlo todo. Ante los medios de comunicación, Pablo Iglesias afirmó que "Este país ya no es bipartidista, ya no hay dos partidos; lo que está haciendo el PP es construir una oposición a su medida. Las oposiciones a medida no son oposición".

Ciudadanos le advertía que las reglas del juego han cambiado. En Al Rojo Vivo, Albert Rivera destacó que "si tienes un ministro investigado, si buscas un consenso amplio, no lo puedes proponer"

El Gobierno ha visto cómo el Congreso daba luz verde a la tramitación para suspender la implantación de la LOMCE, pero no da por perdida la ley. Si no se reconsidera el veto a ese rechazo, dicen, irán ante el Tribunal Constitucional.

Todavía tienen que aprobar los Presupuestos Generales, para lo que el PP tiene que conseguir el apoyo de una oposición que, de momento, se lo está poniendo difícil.