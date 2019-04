El Gobierno español valora el desarme de ETA: "No pueden esperar ningún trato de favor ni impunidad pos sus delitos"

EXIGEN LA DISOLUCIÓN DE LA BANDA

El Gobierno español señala que la acción de la banda terrorista no es más que la consecuencia de su derrota definitiva por la democracia española, con las armas de la ley y la unidad política. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advierte a ETA que el Gobierno "no va a cambiar su posición" que "no esperen ningún trato de favor".