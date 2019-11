Aunque los socialistas creen que las negociaciones avanzan a buen ritmo, los independentistas reprochan que se sienten acosados por la justicia. "No es de recibo lo que ha pasado los últimos días, que mientras estamos negociando, el Tribunal de Cuentas esté persiguiendo a 29 catalanes por su supuesta participación en el 1-O", ha criticado Sergi Sabrià, diputado de ERC en el Parlament.

En esta línea, no obstante, Esquera ha lanzado otro mensaje para Junts per Catalunya: ante un posible acuerdo, Sabrià ha pedido que Quim Torra, president de la Generalitat, también lo firme: "Si en algún momento hay un acuerdo deberá llevar la rúbrica de los dos presidentes". Pero Torra no ha querido referirse a las negociaciones en su última intervención: "Es la posición con la que siempre hemos ido a cualquier negociación con España. Queremos un referéndum acordado". En el PP exigen que se levante la mesa negociación que tildan de "vergonzosa".

Así se ha expresado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea: "Si Sánchez tuviera dignidad, rompería esa mesa de la vergüenza con Esquerra". El PNV, por su parte, avisa a Sánchez: quiere un gobierno sólido más allá de las prisas. "Poniendo un acento muy especial en la necesaria reforma territorial del Estado para dar encaje a la plurinacionalidad", ha expresado Andoni Ortuzar, presidente del PNV.

En Ciudadanos alertan de que las negociaciones con ERC son fruto de la deriva de Pedro Sánchez. "Estas negociaciones ponen en peligro lo que hemos construido en estas décadas", ha apuntado Luis Garicano, eurodiputado de la formación naranja. Totalmente opuesto a lo que aseguraba Íñigo Errejón: en su partido creen que el diálogo con Cataluña es básico.

"No va a haber un Gobierno estable y progresista hasta que no haya diálogo con Cataluña", ha manifestado el diputado electo de Más País. Exigen así un gobierno antes de navidad, pero la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ya ha avisado de que no irán a una investidura sin garantías: "No iremos a una investidura fallida".