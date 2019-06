El fantasma de la repetición electoral acecha a Sánchez: esta es la posición de los partidos en la investidura

"Puede ser que vayamos a unas elecciones, pero creo que el PP no puede participar ni por activa ni por pasiva en un Gobierno del que no sé lo que va a salir. Por eso decimos que dificultaremos su investidura". Así de tajante se ha mostrado Teodoro García Egea, secretario general del PP, en una entrevista concedida a 'esRadio'.

Ciudadanos también se opone a la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, pero la formación naranja está segura de que no habrá repetición electoral. "El 'sanchismo', el populismo y el nacionalismo se van a poner de acuerdo para gobernar", ha asegurado la portavoz del partido, Inés Arrimadas.

El PSOE conoce la postura de PP y Ciudadanos, pero no tira la toalla. "El presidente pide al PP y Ciudadanos responsabilidad en la gobernabilidad", ha apuntado la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra. En el caso del PNV, no desvelan el sentido final de su voto y subrayan que las negociaciones para formar gobierno en Navarra no influyen.

"Me molesta que se hable de 'vía Navarra'. Lo de Navarra debe ser decidido por los navarros", ha destacado Aitor Esteban, líder del PNV en el Congreso de los Diputados. Desde Compromís, en cambio, son optimistas sobre que Sánchez vaya a lograr poner en marcha un gobierno progresista. Pero Piden responsabilidad.

"Que se busquen las fórmulas contra esa amenaza de repetición de elecciones, pero que esta película tenga un final feliz", ha pedido Joan Baldoví, portavoz de la formación valenciana en el Congreso. Así, todo está en el aire cuando los cara a cara de Sánchez solo acaban de empezar.