El exJEMAD de Podemos, Julio Rodríguez, plantea eliminar el Día de las Fuerzas Armadas

El exJEMAD y número uno de Podemos por Almería, José Julio Rodríguez, plantea eliminar, por ejemplo, el Día de las Fuerzas Armadas y potenciar el día de la Fiesta Nacional. En los programas electorales del 20-D, los cuatro grandes partidos ya incluyeron medidas específicas sobre la Defensa en nuestro país; sobre la mesa, la salida de España de la OTAN o el cierre de algunas bases militares.

La defensa se cuela en la precampaña. Unos de los fichajes estrella del PSOE, Josep Borrell, vuelve a colocar el debate sobre la financiación de las fuerzas armadas encima de la mesa: "Todos los países miembros de la OTAN, que tienen el compromiso de gastar en defensa el 2% de su PIB es un compromiso que los países de la OTAN han aceptado y creo que tenemos que cumplir ese compromiso".

Una iniciativa que cuenta con el apoyo del secretario general aunque hace un año y medio aseguraba que el Ministerio de Defensa sobraba: "A mí me parece acertada, de hecho, la OTAN está pidiendo a los estado miembros que aumenten su contribución al Ministerio de Defensa. Nosotros fortaleceremos el ejército".

PP y Ciudadanos también contemplan esta medida en sus programas electorales. "Todos admiramos vuestro ejemplo a la hora de vivir valores, como la entrega, el honor, el compañerismo y el patriotismo", decía el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Pero los de Rivera van más allá y quieren que el ejército tenga una relación más estrecha con los países miembros. "¿Por qué no nos reunimos los países europeos y hacemos una estrategia conjunta?", cuestionaba el líder de la formación naranja.

La voz discordante la tiene Podemos, el fichaje morado en esta materia asegura que la OTAN ya no cumple con su objetivo. "Es una estructura desde mi punto de vista que no está actualizada. No es una estructura de seguridad para el siglo XXI", aseguraba Julio Rodríguez. Los pactos postelectorales marcarán el futuro de las fuerzas armadas.