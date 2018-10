El dardo directo de un periodista belga a Puigdemont: "Si no quería ser un mártir, no debería haber organizado un referéndum falso"

EL EXPRESIDENT EN APUROS EN LA TELEVISIÓN BELGA

Tensa entrevista a Puigdemont en una televisión en Bélgica. Un periodista no dudó en cuestionar la decisión del expresident de no volver a España. "Si quiere algo de dignidad, creo que debería volver y encerrarse en prisión", le dijo tajante. "No creo en los mártires, creo en la democracia y la separación de poderes", afirmó Puigdemont.