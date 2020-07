El voto 'duplicado' de una diputada en las votaciones para la reconstrucción ha provocado la anulación de la aprobación del documento de propuestas económicas aprobado esta mañana en el Congreso, por lo que tendrá que repetirse en un pleno extraordinario.

El Congreso había aprobado tres de las cuatro votaciones relativas a la Comisión para la Reconstrucción tras la crisis del coronavirus cuando se ha comprobado que un miembro de la Cámara que había solicitado el voto telemático ha votado de forma presencial. El voto no ha sido considerado válido, por lo que el resultado ha sido un empate en este documento, que se había aprobado por un solo voto de diferencia, con 169 'sí' frente a 168 'no'.

El error se ha corroborado al terminar el pleno, cuando los letrados han comprobado que la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra, que había solicitado votación telemática, ha votado presencialmente. Los servicios jurídicos han considerado que este voto no puede contabilizarse y deben corregirse los resultados.

Como consecuencia de esta corrección se ha producido un empate en la votación del dictamen de Recuperación Económica, debiendo repetirse la votación de esa parte del dictamen en aplicación del Reglamento del Congreso, votación que se llevará a cabo en el próximo pleno extraordinario.

Se rechazan las medidas sociales

El pleno del Congreso ha votado los dictámenes definitivos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que sentará las bases de las medidas que se pondrán en marcha para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Los documentos de Sanidad y Unión Europea han salido adelante, mientras que el económico tendrá que volverse a votar y el de Políticas Sociales ha sido rechazado.

Los textos de Sanidad y UE han salido adelante con el apoyo del PP, tal y como avanzó el líder de la formación durante la sesión de control al Ejecutivo. Mientras que el documento del grupo de trabajo de Políticas Sociales finalmente no ha sido refrendado por 175 'noes' frente a 172 'síes', siendo el único de los cuatro que no ha salido adelante.

El voto de Vox había sido decisivo, pues aunque no participó en la comisión, había dado su 'no' a todos los dictámenes en el Pleno, una decisión que casi hace que el texto de reactivación económica que no contaba con el apoyo del PP no saliera adelante, aunque finalmente tendrá que ser repetido por el fallo en la votación.