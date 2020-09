Como buen fallero, según ha afirmado el concejal valenciano de Innovación, Carlos Galiana, esta semana ha tenido que tirar de ironía. "No han sido días fáciles, pero al final hay que tomarlo con humor", ha explicado a Atresmedia. Humor después de que la mecha la encendiera un polémico vídeo que se ha difundido como la pólvora.

En él, Galiana parecía hablar en un inglés perfecto para defender la candidatura europea de Valencia como capital europea de la Innovación. Pero la traca final vino después: se descubrió que estaba haciendo 'playback'. Y ello llevó a las críticas en los medios, las redes y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

PP, Cs y Vox tacharon lo sucedido de "ridículo", "bochorno" y "fraude" y han pedido la dimisión del concejal. Galiana reconoce que se le ha dado más relevancia después de difundirse por televisión: "Saltó la noticia, todo esto se magnifica mucho, pero no conocéis mi voz y ninguno se hubiera dado cuenta de ese tema". Pero sí lo hicieron.

Él, de momento, no contempla renunciar a su cargo porque considera que no ha afectado negativamente a la candidatura. "Uno no siempre acierta en sus decisiones", ha reconocido, y se ha explicado: "Tomamos la decisión de hacerlo de esta manera, hemos estado meses trabajando y un hecho puntual no debe desmerecer ese trabajo hecho".

A pesar de que Valencia no ha sido finalmente seleccionada, Galiana ha asegurado que su intervención no afectó a la candidatura, puesto que el video se difundió después del veredicto. Y aunque ya pidió disculpas, vuelve a reiterarlas. Finalmente, espera que la anécdota, como las Fallas quedan reducida a cenizas, se olvide pronto.