'El Bigotes', tras conocer su primera condena firme por la Gürtel: "La verdad ha muerto, 'ha palmao'"

Álvaro Pérez ejerce su derecho a la última palabra: "Me gustaría que quedara grabado". El apodado 'El Bigotes, ya sin bigote, lo primero que hace es quejarse porque se ha enterado por la prensa de la primera sentencia firme del caso Gürtel, la de FITUR.

"Nos enteramos siempre por algún sicario mediático, chorizos que mangan de algún cajón de algún tribunal una noticia y se la filtran a otro golfo para que la cuente", ha dicho.

El Supremo ratifica la condena de Correa y Crespo a 13 años de prisión y la suya a 12 años y tres meses. "Estoy en la cárcel y me preguntan: 'hermanito, ¿a quién has matado?'; yo no he matado a nadie, se ríen muchos de mí", afirma 'El Bigotes'.

Pero el juez reconduce el juicio, porque este es el de la rama valenciana de Gürtel. La fiscal ha pedido que se le rebaje la pena de 27 a 16 años y medio y la Fiscalía también ha rebajado la petición de pena para Costa, Crespo y Correa.

Sin embargo, Pérez dice que sólo pide justicia: "Llevo diez años soportando que sicarios mediáticos, palanganeros y vendedores de chochonas pidan justicia ejemplar y yo sólo quiero justicia; la verdad 'ha palmao'".

El juez le dice a 'El Bigotes' que no se vaya por las ramas y él replica: "Déjeme que opine; si opina el ministro, ¿cómo no voy a opinar yo?".

'El Bigotes', concluye: "Saldré mirando a los ojos a todo el mundo y ese día lo triste es que quienes me han hecho lo que me han hecho hoy seguirán en sus sitios riéndose; pero si me da dios fuerza y vida, intentaré acabar con la carrera de todos ellos".

Con esta vehemente y última palabra de 'El Bigotes', el juicio ha quedado visto para sentencia.