El ataque contra la embajada norcoreana en Madrid lo llevó a cabo un grupo disidente

Sale a la luz un video del asalto a la embajada de Corea del Norte en España. En él se ve a una persona con el rostro pixelado retirando fotografías de los líderes norcoreanos y lanzando contra el suelo y rompiendo los portarretratos.

Es un video de apenas unos segundos que, según el diario norteamericano 'The Washington Post', citando fuentes cercanas al caso, ha sido colgado en una web que se atribuye a una organización norcoreana disidente cuyo objetivo es desestabilizar al régimen del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Según esa información, sería la responsable de la redada contra la embajada norcoreana en Madrid el mes pasado.

Esta organización se dio a conocer en marzo de 2017 con el nombre Cheollima Civil Defense (CCD), aunque ahora se hace llamar Free Joseon, en referencia al nombre de la Corea unificada hasta 1945.

A través de los escasos 22 mensajes publicados en dos años, CCD dice estar dispuesto a aceptar "apoyo financiero" en bitcoin e incluso ha anunciado la creación de un "Gobierno provisional" en el exilio y ha puesto a la venta 200.000 visados electrónicos para visitar el norte de la península coreana "una vez sea liberado".

Según 'The Post', la organización no contó con la ayuda de ningún Gobierno ni con las agencias de Inteligencia de Estados Unidos. Hasta la fecha, de lo que se tiene constancia del incidente es que un grupo de hombres no identificados entraron en la embajada norcoreana en Madrid el pasado 22 de febrero, donde inmovilizaron y ataron al personal, para luego huir del lugar de los hechos con varios ordenadores.

La procedencia del video ni siquiera está clara, ya que el coreano utilizado "es incorrecto en muchos casos", según cuenta un experto versado en dialectos del Norte y Sur de la península que pide no ser identificado, según un experto versado en dialectos del Norte y Sur citado por Efe.

"Mientras que los mensajes en inglés son perfectos, varias frases en coreano, especialmente las que son más largas y enrevesadas o con ideas más abstractas, no parecen escritas por coreanos. En otras palabras, parecen haber usado un diccionario para traducir del inglés al coreano", explica.

Su suposición, dice, es que la web donde ha sido colgado el video"da la impresión de haber sido elaborada para medios extranjeros" y que, atendiendo al nivel de coreano "algunos de los miembros del grupo serían hablantes del idioma pero no con un nivel nativo. Por ejemplo, podrían ser estadounidenses de ascendencia coreana".