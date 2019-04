El alcalde de Serranillos del Valle, cazado duplicando la tasa de alcoholemia al volante

El alcalde de Serranillos del Valle, Iván Fernández, ha dado positivo en un control de alcoholemia, algo que ha reconocido que fue "un error" por coger su coche particular tras una cena de Navidad en la que había cometido algún "exceso navideño" como cualquier persona.

Tras dar positivo en un primer control, la Guardia Civil le tomó una segunda prueba en la que dio 0,57 de alcohol por aire expirado. Se le impuso una multa de 500 euros, sin llegar a ser delito la infracción de tráfico. "Fue tras una cena de Navidad. Cualquier persona cometemos excesos navideños. Soy una persona normal y no voy a cambiar. Mi error fue coger el coche y estoy muy arrepentido", cuenta el alcalde.

También ha detallado que el lugar de la cena se encontraba a un kilómetro de su casa y optó por coger el coche al no haber taxis ni transporte público. "Lo hubiera evitado si tuviera chófer, pero no lo tengo. Es un error importante, pero es una infracción administrativa y no he hecho nada malo. Es la primera vez que me ocurre una cosa así", ha destacado.

En su cabeza no cabe dimitir. "Responderé con una sanción económica y con mi arrepentimiento, como cualquier persona. La cosa no llega a más", ha zanjado.