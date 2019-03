El efecto Bárcenas desata una campaña a favor de la "honestidad de los sobres"

La imagen de España como país corrupto se ha acentuado a lo largo del último año hasta perder diez posiciones en el Ránking Mundial de la Transparencia 2013. El efecto Bárcenas ha propiciado gran parte de esa percepción pública; tanto que la simple idea de entregar un sobres ya genera mala imagen.

Los 'Sobres Honestos' no admiten el pago de sobresueldos y su precio es de 2 euros

Con el objetivo de devolver a los sobres su dignidad nace Sobres Honestos, una iniciativa no lucrativa que pretende restituir la honorabilidad de este producto y hacer que vuelva a desempeñar su función natural: desde enviar una carta hasta regalar dinero a un nieto por Navidad.



Esta iniciativa pretende limpiar el nombre de los sobres de modo que su entrega vuelva a considerarse un gesto honesto. Para demostrar su transparencia e incorruptibilidad, los Sobres Honestos incluyen una mirilla que garantiza que su contenido siempre sea público.



Su diámetro sólo permite el pago de ‘sobresueldos’ a nietos, hijos y sobrinos con monedas de dos euros, y su tamaño los convierte en instrumentos no aptos para envíos con complementos, puesto que en ellos sólo cabe lo justo.



Además, han sido fabricados con papel de piedra biodegradable y para su creación no se ha talado ni un solo árbol ni se ha malgastado una sola gota de agua. Para recuperar la confianza de los ciudadanos y dejar constancia de sus buenas intenciones, los Sobres Honestos han depositado y certificado sus características ante notario.



La tirada inicial de los #sobreshonestos es una edición limitada de 6.000 unidades que ya pueden adquirirse en quioscos, papelerías y librerías de Madrid y Barcelona. Su precio de venta, (10 euros un pack de 10 sobres), es exactamente el dinero que ha costado producirlos.