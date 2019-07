Pedro Sánchez abandonó el Congreso de los Diputados habiendo fracasado en el intento de investidura, y tras el 'no' al candidato socialista, cruce de acusaciones para señalar al responsable de que no haya gobierno.

El Ejecutivo en funciones lamenta el resultado argumento que "era hoy el día para que la izquierda se pusiera acuerdo". La ministra María Jesús Montero afea a Unidas Podemos el fracaso de las negociaciones asegurando que "desde el primer momento, ellos querían saber qué ministerios les corresponderían".

El PSOE apunta a Pablo Iglesias, como se ve en las palabras de Rafael Simancas, que habla de una "ambición desmedida e irreal por los cargos que hizo que jamás se sentaran para hablar de contenidos".

Las críticas, algunas muy duras, se han repetido en las filas socialistas hacia la formación morada y José Zaragoza es un ejemplo, ya que piensa que Unidas Podemos "ha perdido el sentido de la responsabilidad".

Por su parte, en Unidas Podemos no tienen ninguna duda y aseguran que es Pedro Sánchez quien no ha hecho los deberes, quien no ha conseguidos los apoyos y es el único culpable del desenlace que se ha vivido hoy en la sesión de investidura.

"Quien tiene que se reflexionar de por qué en todo este tiempo sólo ha conseguido un voto es el PSOE", asegura Ione Belarra, que piensa que el PSOE no ha sido serio. Y para definir las propuestas, hace una metáfora: "Es como recibir una caja de regalo con un lazo muy bonito pero que por dentro está vacía".

Dice el grupo confederal que la posición socialista en la negociación ha sido "nefasta" y que no han estado por la labor del acuerdo. Un cruce de reproches para intentar señalar al culpable.