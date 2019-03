Duran pone en jaque a Rajoy: "Si no actúa habrá una declaración unilateral de independencia"

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que si no actúa para dar "respuesta política" a las pretensiones soberanistas de Cataluña acabará habiendo una "declaración unilateral de independencia" por parte del Parlament. Duran ha hecho este aviso, que según ha asegurado "no es una amenaza", en la sesión de control del Congreso, en la que Rajoy ha aprovechado, por su parte, para pedir al líder de Unió Democrática de Catalunya que defienda "posiciones sensatas y de sentido común" en este debate.

Rajoy, además, ha insistido en que su agenda para Cataluña es seguir adoptando medidas que ayuden a superar la crisis y continuar trabajando para mantener los "lazos históricos, afectivos y sociales" entre Cataluña y España. Y ha añadido que para conseguir los objetivos económicos que necesita Cataluña es "muy importante que haya estabilidad institucional y política", y que todos sean "capaces de remar juntos en la misma dirección".

El portavoz de CiU ha insistido en su advertencia a Rajoy y le ha dicho que si "no es capaz", como presidente del Gobierno, "de dirigir y encabezar una respuesta de Estado" que agrupe al Gobierno, partidos e instituciones para dar respuesta a esta situación política que tiene "un gran apoyo social", se va a encontrar con "una declaración unilateral de independencia que algunos van a aprobar en el Parlamento de Cataluña". Acto seguido ha aclarado que estaría de acuerdo con Rajoy en que "no es bueno para Cataluña" que esto ocurra, pero "tampoco es bueno para España", porque dará "un síntoma clarísimo de inestabilidad política, y por tanto de desconfianza".

Rajoy ha replicado a Duran Lleida que está de acuerdo en que "hay que hacer política" y le ha lanzado una petición directa. "Todos debemos hacer política y usted también; usted tiene una magnífica posibilidad para hacer política y para defender posiciones sensatas y de sentido común", le ha dicho el jefe del Ejecutivo al líder de Unió Democrática de Catalunya.

El presidente del Gobierno ha insistido en defender la vigencia de la Constitución, "que no es la Constitución de nadie, es la Constitución de todos" y en la que todos "cedieron". El marco constitucional, ha continuado, ha hecho posible "un régimen de libertad y democracia" que ha permitido a España entrar en Europa, progresar y de contar con el sistema político "más descentralizado del mundo" y el "mayor nivel de autogobierno de la historia". "Y todo eso algunos quieren romperlo, no es mi opinión; yo seguiré trabajando para que vivamos juntos, para mantener los lazos históricos, afectivos, sociales, personales y de todo tipo que tenemos. Esto no es un invento de nada, es una realidad que lleva junta durante siglos", ha añadido

Antes, Rajoy ha insistido en que su agenda para Cataluña ya la expuso con "meridiana claridad" en el debate de su investidura. "Cataluña es muy importante para España, es tierra pujante y emprendedora y ha sido locomotora de la economía española en muchas ocasiones" pero ahora tiene "problemas muy importantes" como el paro, la falta de crecimiento económico, la ausencia de ingresos fiscales o la imposibilidad de financiarse en los mercados, ha dicho.

Y por eso ha insistido en que su agenda para Cataluña, que es la de "cualquier persona con sentido común", es la de "intentar resolver esos gravísimos problemas", de ahí que se hayan tomado decisiones económicas complejas y algunas extraordinarias como el Fondo de Liquidez Autonómica o las "ayudas a la Generalitat" "Por tanto, mi agenda es intentar que haya crecimiento económico en Cataluña e intentar que no haya las cifras de desempleo que hay en estos momentos", ha señalado Rajoy, quien ha añadido que para conseguir estos objetivos es "muy importante que haya estabilidad institucional y política", y que todos sean "capaces de remar juntos en la misma dirección.

Al inicio de este debate, cuando Duran ha planteado su pregunta, si tiene el Gobierno un agenda política para Cataluña, ya ha advertido a Rajoy de que no le iba a valer como respuesta la superación de la crisis o los presupuestos del Estado, que en su opinión no ayudan precisamente a ese objetivo, y también le ha pedido que no le contestase apelando a la Constitución. Incluso ha acusado al Gobierno de "no cumplir" la Carta Magna cuando no transfieren a Cataluña lo acordado por las comisiones bilaterales.

El debate catalán, ha advertido Duran a Rajoy, es un "conflicto político" con "un gran apoyo social" que requiere, por tanto, de una respuesta política.