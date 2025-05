Duelo de relatos entre PP y PSOE en el Senado por el "espionaje" de dos informáticos

El Senado solicitará a la Fiscalía que investigue el hackeo sufrido por casi treinta senadores, perpetrado por dos informáticos que trabajaban en la Cámara Alta. Este matrimonio accedió a cuentas personales, correos y agendas de los políticos. Mientras el PP, liderado por Pedro Rollán en la Cámara Alta, minimiza el incidente alegando que no se descargaron archivos, el PSOE lo califica de "espionaje parlamentario". La versión oficial sugiere que los informáticos buscaban información para oposiciones, pero socialistas sospechan de intenciones políticas, especialmente por el acceso a perfiles aleatorios. El Senado recopilará datos para presentar una denuncia y esclarecer el caso.

El Senado pedirá a la Fiscalía que investigue el hackeo que sufrieron casi una treintena de senadores por parte de dos informáticos que trabajaban en la Cámara Alta. Se trata de un matrimonio que entró en las cuentas personales de representantes políticos, accediendo a sus portfolios, correos electrónicos y hasta agendas. Mientras que desde el Partido Popular (PP) quitan hierro al asunto, en el PSOE se observa más temor respecto a lo sucedido.

En concreto, el presidente 'popular' del Senado, Pedro Rollán, habla de "total y absoluta tranquilidad". Incluso, quita hierro al asunto porque "no ha habido descargas de archivos", por lo que "no se ha visto afectada la intimidad de sus señorías". Por su parte, los senadores socialistas sí muestran algo más de preocupación calificando lo sucedido de "espionaje parlamentario". Ellos sí que ven una "clara" intromisión en la intimidad.

¿La gran pregunta es qué buscaban? Aquí continúa el duelo de relatos. Desde el Senado, controlado por el PP, explican que ambos tenían previsto presentarse pronto a una oposición, por lo que buscaban información de aquellas señorías que participan en tribunales de oposiciones. Hipótesis que descartaría cualquier interés político, si no fuera porque al no encontrar información comenzaron a buscar en perfiles de forma aleatoria de senadores que no están vinculados con el proceso de selección laboral, destacan fuentes de la Cámara Alta a laSexta.

Precisamente, es esto lo que chirría entre senadores socialistas, ya que dentro de esos perfiles aleatorios se encuentra una señoría que forma parte de la comisión de investigación del 'caso Koldo' llegando a hablar de "espionaje parlamentario". Tal es la preocupación que durante la mañana de este jueves ha enviado un escrito a Rollán en el que piden conocer el expediente completo, saber cuántos senadores socialistas se han visto afectados, la fecha en la que se conocieron los hechos, cuando se tuvo conocimiento, y las medidas adoptadas para evitar que vuelva a ocurrir.

Una vez la Cámara Alta tenga todos los datos recapitulados, previsiblemente durante la tarde de este jueves, presentará una denuncia ante la Fiscalía quedando en sus manos aclarar los hechos, la verdadera motivación de los informáticos, así como la eventual existencia de más implicados en el asunto.