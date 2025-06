Dolset anuncia una denuncia de Leire Díez por la "tangana" con Aldama: "Iba a agredirla. Le he empujado para meterme en medio"

Javier Pérez Dolset, empresario imputado en la causa de fraude en hidrocarburos, ha dado explicaciones tras el enfrentamiento que ha protagonizado junto a Víctor de Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo e investiga también en otra causa de fraude millonario en gasolinas. Dolset ha propinado un fuerte empujón a Aldama después de que este apareciera de repente para increpar a Leire Díez en la comparecencia que la militante socialista ha ofrecido este martes en un hotel de Madrid.

Qué hacía el empresario imputado en la comparecencia de una ya exmilitante socialista es la pregunta qué él ha respondido a la prensa tras el show protagonizado en el hotel Novotel de Madrid: "Vine como amigo para acompañarla, porque estaba sola", ha especificado.

Dolset ha afirmado que ha sido el propio personal del hotel el que ha llamado a la Policía, ante la que ha puesto una denuncia contra De Aldama.

Además, el empresario ha afirmado que Díez ha tenido que cortar la comparencia antes de lo previsto, cuando "lo vio venir": "Fue directo a por ella como un Miura", ha dicho.

Aunque Díez ha mostrado intención rápido de salir, De Aldama la ha seguido. Es en ese momento cuando él ha intercedido para interponerse: "Me he puesto en medio para separarle de Leire. Lo he empujado para meterme en medio", se ha defendido. En una entrevista en RAC1, Dolset ha llegado a decir que iba directo "a agredirla".

Por otro lado, y en un intento de explicar su relación, Dolset ha detallado que en el "grupo de investigación" del que ha hablado Díez "hay veinte personas" desde hace seis años, entre ellas la periodista Patricia López y el empresario y expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell condenado. También ha negado relación con el comisario Villarejo, gran artífice de las cloacas del Estado durante el Gobierno del PP: "Yo nunca he hablado con Villarejo. Rosell no llego a coincidir con Villarejo en la cárcel".

Por último, el empresario ha sugerido que Aldama, que pasó por prisión preventiva por los hidrocarburos, se ha presentado allí para reventar la comparecencia de Díez: "Hay que preguntarle a él… cuando alguien no quiere que uno cuente algo será por algo, él la sabrá. Es la primera vez que nos vemos", ha rematado.

En su comparecencia, Díez ha explicado que las grabaciones que han salido a la luz se corresponden a un "trabajo periodístico" que desarrolla desde "hace años" con el fin de escribir un libro que "versará sobre los estragos del falso patriotismo y tendrá que ver con la trama de los hidrocarburos". En ese sentido, cabe recordar que el empresario al que ofrece favores en esas grabaciones, Alejando Hamlyn, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por este caso.