División sobre si Pedro Sánchez debería presentar una moción de censura junto a Podemos y los independentistas

Hay una España fracturada sobre la posibilidad de una nueva moción de censura en el futuro. La podría presentar el PSOE y tendría el apoyo de Podemos y de Esquerra Republicana. Según el barómetro de laSexta este futuro hipotético gusta al 46,2%, está en contra el 47%.

En contra sobre todo los votantes del PP y Ciudadanos en abrumadora mayoría. Los seguidores socialistas están divididos: seis de cada 10 apoyaría una moción de censura y uno de cada tres estaría en contra. Unidos Podemos todos a una a favor de otra moción.

Tras la moción de censura debatida esta semana no hay un ganador claro. Un 32% de los encuestados cree que el PP sale reforzado, cerca de un 22% que lo hace el PSOE y Podemos, un 6% cree que refuerza a Ciudadanos y un 18% no sabe o no contesta.

La mayor valoración ciudadana en el debate la consigue el portavoz socialista José Luis Ábalos, es el único que aprueba. Irene Montero se queda a nada del cinco raspado. Ya en el cuatro Pablo Iglesias, Albert Rivera y Mariano Rajoy es el único que no llega al cuatro de nota.

Según el barómetro ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias han ganado la moción de censura. Piensa así cerca del 40%, un 32,5% le da la victoria a Rajoy y un 21% a Iglesias.

Son datos del Instituto Invimark.