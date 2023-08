La salida del que era el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, de la cúpula de la formación ha sido celebrada por el PP porque creen que "les beneficia". Pero algunos dirigentes 'populares' van más allá al considerarlo un activo importante y abren las puertas del partido a Espinosa de los Monteros, según ha informado 'El Español'.

Espinosa de los Monteros ha anunciado este martes que renuncia a todos sus cargos en Vox y que deja su escaño, abriendo un cisma en la formación ultraderechista y pone de manifiesto su crisis interna y su giro ideológico. La marcha de Espinosa, tal como señala 'El Español', no ha sorprendido en las filas del PP y consideran al exdiputado uno de los 'suyos'.

Incluso, algunos han abierto las puertas de Génova al ultraderechista. "No se puede ir, tenemos que trabajar todos para que sea una pausa y no una marcha", han señalado fuentes del partido al mencionado diario, que aseguran que le gustan sus ideas. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no ha hecho ninguna oferta formal para su incorporación, pero sí informal.

Pepe Luis Vázquez, periodista de' El Español' y uno de los firmantes del artículo, ha señalado este miércoles en Al Rojo Vivo que no cree que sea algo que suceda a "corto o medio plazo". No obstante, en caso de un "declive absoluto" del partido de extrema derecha, podría unirse Espinosa al PP. Los 'populares', según Pepe Luis, consideran al ultraderechista una "pieza importante" porque buscan "reeditar lo que hizo en su momento" el expresidente José María Aznar. En este caso, "Espinosa podría ser importante para atraer a votantes de Vox", ha apostillado.

Iván Espinosa de los Monteros no ha dado los verdaderos motivos que le llevaron a salir de la formación y ha alegado, como ya hizo en su momento Macarena Olona, que es por "motivos personales y familiares". De hecho, ha asegurado que permanecerá en Vox "como afiliado de base" y a disposición de la dirección.

Crisis interna en Vox

No obstante, los motivos que calla Espinosa sí que los exponen otros dirigentes de la formación. De hecho, su retirada de la primera línea política ha provocado la reacción de algunos de quienes ostentaron puestos de responsabilidad en el partido, que han criticado la deriva de la formación liderada por Santiago Abascal.

Dos de los más activos en redes sociales tras conocerse la salida de Espinosa de los Monteros han sido Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso, diputados de Vox en la anterior legislatura y que se quedaron fuera de las listas para las elecciones generales del 23 de julio. Entonces ya mostraron su sorpresa por este movimiento y dejaron claro que no había sido por decisión propia, aunque evitaron críticas directas a Vox.

Sin embargo, este martes Manso ha publicado un artículo en 'VozPópuli' titulado directamente 'Vox no tiene futuro'. En él, alaba a Espinosa de los Monteros y acusa a Vox de haber caído en "la caricatura" que desde fuera hacían del partido. "Este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de maestro, iban pintando", avisa.

El exdiputado cree que Vox será "será el primer partido de la derecha no convencional que fracasará en Europa". "Como algunos adolescentes, ha decidido castigar a sus padres comportándose de manera irresponsable, porque Vox tenía una responsabilidad de la que ha dimitido", censura. En cualquier caso, también habla de la eurodiputada el expresidente de Vox Madrid José Luis Sánchez, quien asegura que Aguilar está "silenciada" en Bruselas por parte de la delegación que encabeza Jorge Buxadé.

En esta línea, comparte que la marcha de Espinosa de los Monteros es "muy mala noticia" para Vox y para quienes estuvieron en sus inicios y avisa a Abascal de que está rodeado de "aduladores". "Ahora toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica", reclama pidiendo directamente el cese de Jorge Buxadé.

En caso contrario, avisa: "Vox desaparecerá". "Puede que ya sea tarde y la salida elegante de Espinosa de los Monteros, como lo fue en la salida injusta Sánchez del Real, remate el final, pero hay que intentarlo", reclama insistiendo a Abascal en que se aleje de la "adulación en vano".

Dentro del partido, solo el diputado y exsecretario general Javier Ortega Smith ha dejado entrever algún malestar interno al lamentar la salida de Espinosa "y mucho más las razones que la provocan". Ortega Smith cree que algunos no han sabido reconocer al exportavoz parlamentario de Vox su "lealtad, generosidad y sacrificio"