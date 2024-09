Era la última hora de la tarde del jueves. La Asamblea de Madrid debatía sobre la moción de Vox en contra del reparto de menores extranjeros cuando Juanjo Marcano Dasilva, diputado del PSOE madrileño ha acusado al PSOE de tener envidia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su físico.

"Creo que lo de Sánchez Sánchez es envidia pura y dura y les entiendo porque con lo bueno que está el Presidente del Gobierno no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa porque jamás van a ocupar el lugar y la posición que tiene el señor Sánchez", ha expresado dentro de la cámara madrileña despertando los aplausos de la banda de su formación.

Acto seguido, una diputada del PP no ha podido aguantar la risa al responderle. "No sé si le he entendido bien, ¿dice que tiene envidia del señor Sánchez porque está bueno? En un tema tan serio, que usted finalice su intervención así...", ha respondido sorprendida.

Marcano Dasilva es diputado de la Asamblea de Madrid desde hace tres meses. Previamente, perteneció al Gabinete Técnico de la Secretaria General durante un año. Fue vicesecretario de la Asociación Nacional de Expertos en Gestión de Personas de la Administración Local durante un año y 11 meses, según recoge su LinkedIn.