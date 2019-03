Un diputado de CAT Sí que es Pot denuncia amenazas de su partido por querer abstenerse sobre la resolución

SU ABSTENCIÓN NO INFLUIRÍA EN EL RESULTADO

Joan Giner, uno de los once diputados de CAT Sí que es Pot en el Parlamento de Cataluña, ha hecho público a través de su blog que ha recibido amenazas para seguir la posición del partido sobre la propuesta indepedentista, ya que a él le gustaría abstenerse, y no tener que votar no. Desde el grupo parlamentario niegan dichas amenazas.