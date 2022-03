La diputada de Unidas Podemos Meri Pita, que es crítica con la dirección de la formación morada, ha comunicado su intención de abandonar el grupo parlamentario confederal y pasarse al grupo Mixto, según han señalado fuentes parlamentarias. Este jueves, la parlamentaria publicaba un tuit en el que adjuntaba el poema 'Te digo que no vale' de Agustín Millares, y subrayaba los siguientes fragmentos:

"...Vuelvo a la carga y te digo: aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir 'no sabía', 'estoy al margen', 'vivo en mi torre, sólo y no sé nada'. Te digo y te repito que no vale". Unas palabras con las que parece hacer mención a sus razones para dejar finalmente el grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Con esta decisión de la parlamentaria canaria, el espacio confederal pierde un escaño en el Congreso y de esta forma ahora contaría con 33, frente a los 35 con los que comenzó esta legislatura, dado que también permanece vacío el escaño que ocupaba el exdiputado canario Alberto Rodríguez, cuya vacante no se ha cubierto aún tras cinco meses de su salida de la Cámara Baja.

Cabe recordar que Pita, en colaboración con la también diputada de Unidas Podemos Gloria Elizo -y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos-, escribió el famoso artículo en el que mostraban su disconformidad con la inclusión de Enrique Arnaldo en el cupo de renovación del Tribunal Constitucional.

Fuentes del grupo parlamentario de Podemos han trasladado a laSexta que, aunque Pita se va al grupo Mixto, confían "en que muchas iniciativas siga votando de forma similar a Podemos". Asimismo, han señalado que esta decisión no tiene "nada que ver" con la cuestión de Alberto Rodríguez: "Llevaba mucho tiempo con un espíritu alejado de Podemos por diferencias con la dirección del partido". Además, no descartan que Gloria Elizo pueda tomar el mismo camino a medio plazo, aunque confían en que termine la legislatura