"Dínoslo en la calle si tienes cojones", la respuesta de un diputado del PP a Podemos en la Asamblea de Madrid

Diputados de PP y Podemos han protagonizado un bronco Pleno en la Asamblea de Madrid por reproches y manifestaciones mutuas salpicado de expresiones como "miserable", "partido estructuralmente corrupto" y "si tienes cojones, dímelo en la calle".



Los ánimos se encendieron en la pregunta que formuló el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca acerca de la valoración regional sobre el reciente contrato que la Comunidad adjudicó a Cofely, una empresa investigada en la trama Púnica. En su intervención, el parlamentario afirmó que la adjudicación supone "o que el PP sigue robando como hasta ahora o que el sistema de contratación no funciona", ya que se sigue contratando con una empresa que ha servido "para el saqueo".



Además, ha pedido a Ciudadanos que retire su apoyo al Ejecutivo madrileño para que "dejemos de estar gobernados por un partido imputado y estructuralmente corrupto como el PP".



Luego, Martínez Abarca ha afeado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que integrara en su Gobierno al consejero de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, que era tesorero del PP en la época que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. "Rajoy no se atrevió nunca a hacer consejero a Bárcenas. Cifuentes, sí", ha remarcado.



Además, ha criticado que nada más "ocupar el deseado sillón" de Esperanza Aguirre en Génova mantiene al extesorero del PP de Madrid investigado, Beltrán Gutiérrez, y ha afeado que dé lecciones de transparencia cuando el exsecretario general del PP de Madrid Ignacio González dimitió hace un mes y nadie lo sabía, algo que ha tildado de "un ejercicio de opacidad que de Calabria para acá sólo sucede en Génova".



Las acusaciones de saqueo y corrupción han sido objeto de la petición de la palabra del portavoz del PP, Enrique Ossorio, que ha reclamado que las quite o que las diga fuera de sede parlamentaria para ponerle una querella criminal. Sin embargo, el diputado de Podemos no se ha desdicho de sus palabras diciendo que el PP roba.



Entretanto, dentro del barullo generado con las declaraciones de Martínez Abarca, otro diputado del PP, Jesús Fermosel, ha sido más explícito y le ha dicho que "si tiene cojones, que lo diga en la calle". El que fuera exconsejero de Asuntos Sociales ha confirmado que "pudo escapársele algún cojones" y ha pedido al Grupo de Podemos que también escuchen sus propios comentarios.



Poco después, el propio Martínez Abarca ha escrito un post en su blog replicando así a Fermosel: "Como ando escaso de virilidad para esas cosas del matonismo, no pensaba decirlo en la calle, pero la portavoz adjunta del PP me ha explicado en Twitter que lo que todos entendemos como la amenaza de un macarra de discoteca es en realidad una apelación a que lo haga sin el amparo de la inviolabilidad parlamentaria. Como supongo que ésta no cubre a este blog publico aquí lo que he dicho y que sirva como reiteración, puesto que no quito ni una coma", ha escrito.