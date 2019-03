Dimiten dos ediles del PP tras el escándalo de los sobres: "Hasta aquí hemos llegado"

David Pasarin está desconcertado. Esperaba ejemplaridad en los líderes de su partido y se ha encontrado con todo lo contrario: "Yo defiendo los valores del PP en el País Vasco, pero todo lo que ha salido me hace dudar". No le convencen las explicaciones que se han dado y por eso se retira. Temporalmente, hasta que el caso Bárcenas se aclare: "El ejemplo tiene que venir desde arriba. Y muchas veces, en el PP del País Vasco veo muchos ejemplos de personas que, a cambio de nada, están dando la cara en sus pueblos por las ideas del PP, y veo más ejemplos desde abajo que desde arriba".

Y no es el único que lo piensa en el PP. Cada día que pasa, más dirigentes creen que las cuentas publicadas por 'El País' son ciertas. "Esa información debe ser puesta en manos de a quien corresponde dilucidar responsabilidades", según ha declarado Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.

DIMITE UN EDIL DE GIJÓN

Otro concejal, Eduardo Junquera, ha anunciado su dimisión como edil de Gijón y como militante de este partido ante los "lamentables y "vergonzosos" hechos relacionados con los supuestos sobresueldos que afectan a altos dirigentes del Partido Popular.

Para el hasta ahora edil gijonés, "estos hechos, de ser ciertos, y parece que lo son, son la magnificación de la desvergüenza, el descaro y el descrédito de la clase política y de nuestro partido", ha explicado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que los responsables de la formación han tenido tiempo suficiente para justificarlos, pero que no han dado las explicaciones oportunas.

Eduardo Junquera ha mostrado su "radical rechazo" a los "lamentables" y "vergonzosos" hechos relacionados con los supuestos sobresueldos que afectan a altos dirigentes del PP y que, en su opinión, "desvirtúan hasta lo insoportable la credibilidad de la clase política y del Partido Popular". "Hasta aquí hemos llegado. Me he quedado sin palabras, sin argumentos para poder defender ninguna causa. Dejo de ser concejal y también militante por motivos de salud, y no es que esté enfermo, sino que no quiero enfermar", ha subrayado el edil.