Diego Torres implica al secretario de las Infantas en el caso Nóos

En uno de ellos se menciona al secretario de las Infantas, muy implicado en que los negocios del Duque de Palma funcionaran. En uno de esos emails se ve cómo Urdangarin se siente tan cómodo que hasta bromea con su título, y firma con el sobrenombre de Duque em..Palma…do.

En esta nueva entrega de correos, Diego Torres pone en el punto de mira al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. El socio de Urdangarin quiere demostrar que García Revenga se implicó, y mucho, en que Nóos fuera bien, valiéndose de su posición en Zarzuela.

"Tengo que hacer una modificación en mi cargo (...) Lo correcto es D. Carlos García Revenga, asesor de la Casa de Su Majestad El Rey", explicaba el mencionado secretario. Es un mail que García Revenga envió en 2003 a la secretaria del duque de Palma. Diego Torres lo hace público en un intento de repartir culpas, a tres semanas de volver a declarar ante el juez. Intenta también Torres desmontar la estrategia de defensa de Iñaki Urdangarin.

Quiere hacer ver que no fue él quien engatusó en los orígenes al Duque para hacer negocio, sino al revés: "El talento lo he encontrado en Diego Torres y su grupo de colaboradores (...) He descubierto que rodeado de gente buena, crezco, mis ganas de aprender no tienen fin, mi motivación se dispara. Podrás pensar que los conozco poco, pero tengo buen feeling", expresa el secretario en un mail.

Es la voluntad de Torres, hacer ver que Urdangarin no era una figura poco menos que decorativa en Nóos, sino que hacía y deshacía. Entre otros, junto a Carlos García Revenga.