Diego Torres se acoge a su derecho a no declarar ante el juez Castro

Diego Torres ha sido acusado por el juez instructor del caso Noos de un segundo delito fiscal cometido en 2007. Según las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria Torres eludió pagar a Hacienda 443.000 euros.

El imputado unicamente ha permanecido diez minutos ante el magistrado en los juzgados de Via Alemania en Palma de Mallorca. Ésta ha sido la cuarta vez que Torres se ha presentado ante el juez, la última, el pasado 16 de febrero.

Silencio en la sala pero no en el procedimiento. El abogado de Torres ha entregado casi 300 facturas para demostrar que tanto su defendido como Urdangarín no sólo no se embolsaron dinero público de los gobiernos de Valencia y Baleares, sino que en el año 2005 perdieron dinero.

Virginia López Negrete, abogada de la fundación 'Manos Limpias' ha declarado: "Es una documentación que se está analizando a detalle porque hay que investigar factura a factura".

El juez Castro ha ofrecido a Iñaki Urdangarin volver a declarar, hecho que su abogado, Mario Pascual Vives, no descarta. En cambio, Iñaki Urdangarin tiene una cita fija con los juzgados el próximo martes en Barcelona. Esta vez en calidad de testigo por la demanda que interpuso por vulneración al honor a ocho medios de comunicación.