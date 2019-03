Susana Diaz pide la convocatoria "inmediata" de la comisión del Congreso para la reforma constitucional

Ante el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, y figuras del partido como Carme Chacón, la presidenta andaluza ha llamado a preservar "nuestro modelo de convivencia" frente a los que están "enrocados" y van hacia el "precipicio", en alusión a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, que se han citado próximamente para hablar sobre el encaje de Cataluña en España.

"Pido a Mas y a Rajoy que el diálogo sea sincero, que no sólo se vean y se hablen, sino que también se escuchen, porque si no, entenderemos que hacen la reunión para que no se diga que no hablan", ha asegurado Díaz, que acto seguido ha subrayado: "Que convoquen ya la comisión constitucional, de forma inmediata, porque es imprescindible para la reforma de la Constitución, y que lo hagan ya, cuanto antes (...) y que abandonen sus intereses electoralistas en Cataluña y en España".

Díaz ha participado en la clausura del congreso extraordinario del PSC, que ha ratificado a Miquel Iceta como nuevo líder del partido y que ha avalado con el 86 % a la nueva dirección de los socialistas catalanes.