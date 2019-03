Detenido un hombre en Melilla que captaba y adoctrinaba mujeres para enviarlas a zonas controladas por el DAESH

El detenido, natural de Melilla, guardaba archivos multimedia de carácter propagandístico y de adoctrinamiento, parte del cual estaba dedicado exclusivamente a la radicalización de mujeres.

El ministerio del Interior precisa que el hombre mostraba a su propio hijo menor de edad ese material de radicalización yihadista para familiarizarlo con sus tácticas y que llegó a vestirle completamente de negro y a ofrecerle un machete de grandes dimensiones.

En el material incautado se han encontrado muchas coincidencias con los archivos intervenidos a las mujeres implicadas en esta red. El hombre arrestado se dedicaba a la grabación de sermones de carácter radical en los que incitaba a no obedecer las leyes establecidas, seguir únicamente la ley islámica (Sharia), no establecer contacto con los infieles y rechazar cualquier gobierno que no sea el Califato, el sistema impuesto por el denominado Estado Islámico.

La investigación es continuación de las operaciones desarrolladas por la Comisaría General en agosto y diciembre de 2014 en Ceuta, Melilla, Barcelona y Marruecos, que se saldaron con la detención de 9 personas, así como con el arresto de una mujer en Arrecife (Lanzarote) el pasado 7 de julio.

Interior destaca que con las últimas detenciones de este tipo, se ha impedido la captación de un numeroso grupo de mujeres, algunas menores de edad, y se han paralizado los procesos de radicalización emprendidos por los arrestados.

La operación, que continua abierta, ha sido coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, y por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.