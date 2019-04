Desviar la atención culpando al PSOE y al autor de la filtración: la estrategia del PP en el escándalo del máster de Cifuentes

El Partido Popular quiere quitar del foco a Cifuentes por su polémico máster y desviar la atención en primer lugar al PSOE, al que acusan de estar detrás de la filtración. "Una persona urdió este asunto para derribar a Cristina Cifuentes y esa persona era un militante del PSOE que recibió a una persona enviada por Pedro Sánchez", dice Ángel Garrido, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El otro punto de mira lo sitúan en la Universidad, porque defienden que Cifuentes ya ha mostrado toda la documentación "oficial y sellada que demuestra que presentó el trabajo de Fin de Máster".

Se refieren al acta que Cifuentes mostró a través de un vídeo en sus redes sociales. En él había tres firmas, de las cuales al menos dos son falsas. Además, el profesor reconoció que era una reconstrucción.

Esta táctica de distracción la iniciaron en sus redes sociales con un tuit en el que pedía colaboración ciudadana para encontrar "una pista para esclarecer el montaje contra Cristina Cifuentes".

El PSOE no da crédito a sus acusaciones y no creen que vaya a tener efecto. Ángel Gabilondo dejó claro en El Objetivo que él nunca se reunió con el profesor que filtró la trama, mientras que para José Antonio Franco que claro que es "una huida hacia delante" y que al no tener argumentos "enciende el ventilador".

La actitud del PP para Ciudadanos demuestra las pocas ganas que tienen de colaborar.