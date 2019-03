Despiden a la mujer que deseó en las redes sociales que "violen en grupo" a Arrimadas

La sociedad de tasaciones inmobiliarias Tinsa ha despedido a una trabajadora temporal que publicó en Facebook un comentario sobre la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, en el que deseaba que "la violaran en grupo" y la tachaba de "perra asquerosa".

En su cuenta oficial de Twitter, Tinsa señala "que ha tenido conocimiento esta mañana de unos comentarios vertidos el pasado 3 de septiembre por una trabajadora temporal en su cuenta personal de Facebook contra la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas". "Tinsa -añade- quiere expresar su total repulsa a los inaceptables comentarios manifestados contra la señora Arrimadas por esta persona, que ya ha dejado de trabajar para la compañía".

Arrimadas había anunciado previamente que la denunciaría: "Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí, sino por todas las mujeres que han sido violadas", señalaba Arrimadas en un tuit junto con la imagen del mensaje de la mencionada usuaria. Con el nombre de usuaria de Rosa María Miras Puigpinós, la usuaria escribió lo siguiente: "Sé que me van a llover las críticas de todos lados, sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de T5 solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Millares de usuarios y también políticos de diferentes colores han mostrado a Arrimadas su apoyo a través de la red, entre ellas la diputada de la CUP Anna Gabriel, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, o la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados.