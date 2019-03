Denuncian retrasos en la impresión de los libros por la implantación de la LOMCE

Con el curso escolar a la vista, toca servir la patata caliente que dejó Wert al ministro Iñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación asegura que "la LOMCE se va a aplicar". Y se va a implementar la ley orgánica de mejora de la calidad educativa con 12 de las 17 comunidades autónomas en contra. Sólo Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia han mostrado menores reticencias.

Ninguna otra ley de Educación, dicen los editores, había generado tantas dudas. La LOMCE, con tantas comunidades en frente, ha provocado cambios en los libros de texto hasta el último momento.

El presidente de Editores Anele, José Moyano asegura que "desgraciadamente", nunca habíamos tenido una "experiencia de poner en marcha una ley como la LOMCE con tanta incertidumbre y tanta resistencia con plazos tan cortos". Ahí el problema y los retrasos para los editores. Al tiempo que algunos padres con hijos a quienes les afecta ahora la LOMCE se quejan.

"Volvemos de vacaciones y no tenemos los libros de texto, no sabemos cuáles tenemos que comprar y no los hemos podido ni encargar, ni aprovechar los descuentos que se hacen cuando se encargan con tiempo", afirma el portavoz de CEAPA, José Luis Pazos.

Y añaden que están preocupados por si no pueden encontrarlos todos. En las papelerías hacen lo que pueden, pero reconocen que es complicado."Empiezan los institutos y colegios y hay asignaturas que son importantes y que no están los libros que han recomendado los colegios", explica la dueña de una papelería.

"El problema están en primero y tercero de secundaria que hay libros que todavía no los han editado y van a empezar las clases sin haber libros", añade una dependienta. Con todo, a sólo unos días de comenzar el curso, padres de alumnos se cargan de paciencia porque, denuncian, no podrán reciclar libros que ya usados que tienen de hermanos mayores.