Denuncian la brutalidad policial en Aiguaviva, un pueblo de Girona: "Utilizaron gases. Se llevaron la urna y gritaron: ¡Viva España!"

El Ministerio de Interior afirma que los únicos pelotazos que disparó la Policía en Cataluña fue en el barrio del Eixample. Pero uno le dio a un hombre en el ojo. Ingresó grave en el hospital y ha sido operado.

Hay otro herido grave. Sufrió un parada cardiorrespiratoria junto a un colegio electoral en Lleida. Algunos testigos aseguran que es el hombre al que, según muestra un vídeo, intentan reanimar mientras le caen encima manifestantes.

Además hubo otros 891 heridos leves, según la Generalitat. Entre ellos, Magdalena de 70 años, hacía barrera humana frente al centro de votación. "Me cogieron por el brazo, me lo arrancaron de malas maneras y fui a parar al medio de la plaza. Un joven me cayó encima", relata.

Marta Torrecillas denuncia que un policía le rompió varios dedos de su mano izquierda en un instituto de Barcelona. "Me empezó a agarrar los dedos y me los retorció".

Los partidarios del referéndum denuncian brutalidad policial en diversos vídeos. En Aiguaviva, Girona, con menos de 800 habitantes, había casi tanta policía como personas bloqueando la entrada al centro de votación.

Los vecinos denuncian que lanzaron gases lacrimógenos. "Todo el mundo se desperdigó, con los gases te ahogas. Se llevaron la urna y gritaron: ¡Viva España!", afirma una joven.

Policía y Guardia Civil también han publicado imágenes denunciando agresiones. En Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona, los agentes tuvieron que huir bajo una lluvia de piedras tras su intervención. En total hay 39 agentes heridos.