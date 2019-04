Del "abismo" a la "tragedia", el aplaudido discurso de Borrell sobre el peligro de la división entre Cataluña y España

La de Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, fue una de las voces más contundentes ante las miles de persones que defendían la unidad de España en Barcelona. Bajo el lema de la manfiestación 'Recuperem el seny', el exdirigente europeo mandó un mensaje a Puigdemont: "Si se declara unilateralmente la independencia este país se echará a perder. No lo empuje al precipicio".

Un precipicio que, de evitarse, no acabaría con el problema, según ha advertido el propio Borrell en declaraciones a Cadena SER: "Van a impedir la tragedia pero van a continuar la comedia. "Van a llevar la tensión hasta el límite y, cuando lleguemos, daremos un paso atrás; naturalmente, para seguir empujando después".

No fueron las únicas dianas de sus críticas. En su sonado discurso también dedicó duros reporches a los empresarios que se marchan de Cataluña: "¿No lo podíais haber dicho antes? Todo lo que se dijo en privado, ¿por qué no se dijo en público?", se preguntaba el expresidente del PE.

Sin embargo, Sociedad Civil Catalana lo ha recordado en Al Rojo Vivo: ellos ya llevaban tiempo advirtiendo de este riesgo. "El nacionalismo nunca ha querido entrar en esto. Cuando advertíamos de los riesgos de este proceso siempre nos acusaban del discurso del miedo", ha criticado José Rusiñol, miembro de SCC.

Para Borell, la aplicación del Artículo 155 no es la primera de sus opciones. "Si Rajoy no ha creído oportuno aplicarlo hasta ahora, tendrá que tener otras razones para aplicarlo mañana. Vamos a intentar no darle nuevas razones", ha considerado Borrell.

A la misma pregunta, Esperanza Aguirre, presente en la manifestación, preferió no mojarse. "El Artículo 155 es de la Constitución y, como todos los demás, es aplicable. El presidente decidirá cuándo aplicarlo", ha afirmado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que la última palabra la tiene Rajoy.