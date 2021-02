La defensa de Luis Bárcenas ha solicitado la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy en el juicio a la Caja B del PP y no descarta que se produzca un careo entre Rajoy y el extesorero popular.

"No me gusta generar circo, pero en coherencia procesal, habida cuenta del escrito -presentado la semana pasada ante la Fiscalía Anticorrupción, donde señalaba a Rajoy como conocedor de la Caja B-, resultaría ilógico que esta defensa no solicitase dicha testifical", ha asegurado Gustavo Galán, el defensor del principal acusado en el proceso, dando un giro en la estrategia de defensa, ya que antes no solicitaba ese testimonio.

La defensa ha solicitado que, de considerarlo necesario la sala 1 de la sección segunda de la Audiencia Nacional, podría producirse un careo una vez terminada la declaración del expresidente del PP entre 2004 y 2018. Además, el abogado ha solicitado que se dispense a su cliente de acudir a todas las sesiones -hasta cuarenta- del juicio, que arranca hoy y abarcará hasta mayo, salvo en los momentos de declaraciones clave como la de Rajoy.

Desde hoy se juzga en la Audiencia Nacional la caja B del PP, certificada en la sentencia de la Gürtel que supuso la salida del PP de La Moncloa, y, en concreto, el presunto pago de las obras de la sede central de la formación en la calle Génova de Madrid a cargo de la contabilidad paralela en 2007. Asimismo, se juzgan los donativos recibidos por la formación en 2008 y si esas donaciones se emplearon en sobresueldos a dirigentes y gastos electorales, así como la apropiación de fondos de la caja B por parte del extesorero del PP Álvaro Lapuerta -fallecido- para comprar acciones de Libertad Digital.

Juicio tras 8 años de revelaciones

Las vistas han arrancado con las cuestiones previas y empiezan a dar carpetazo a un asunto en la palestra política desde que en enero de 2013 'El Mundo' y 'El País' destaparan los sobresueldos y los conocidos 'Papeles de Bárcenas'. El juicio arranca con novedades, después de que Bárcenas enviara un escrito a la Fiscalía Anticorrupción donde reconoce la financiación ilegal del partido desde los tiempos de Alianza Popular y que el expresidente Mariano Rajoy era plenamente consciente de este hecho, en una versión que similar a la inicial del extesorero en 2013.

En relación a este documento, la defensa ha asegurado que Bárcenas "ya presentó documentación" relativa a la Caja B. Además, en relación a su credibilidad y a las acusaciones de que el extesorero ha sostenido diversas versiones, Galán ha afirmado que habla de "las versiones que se recogen en sede judicial" las cuales, a su juicio, no incurren en contradicciones.

Además, en referencia a su credibilidad, el abogado de Bárcenas ha recordado que el acusado "ha tenido una ingente documentación: papeles, grabaciones, pen drives... que le han sido sustraídos. No porque lo diga él, sino porque está siendo objeto de instrucción en una pieza separada, la operación Kitchen". En este proceso se investiga el uso de fondos reservados por parte del Gobierno de PP para vigilar a Bárcenas e, incluso, sustraer la documentación que pudiera comprometer a la formación.

"A objeto de las diligencias de investigación, existen indicios de que miembros del Gobierno y Policía, indiciariamente, habrían participado en esa sustracción de la documentación que Don Luis se había reservado para hacerlos valer en el momento oportuno", ha expresado Galán, afirmando que este uso de fondos reservados es "mucho más grave" que los hechos por los que hoy se acusa a Bárcenas.

La defensa pide que acuda Inda

Asimismo, el defensor del extesorero popular ha requerido también la testifical de los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda y Ernesto Ekaizer, que publicaron informaciones en referencia a una grabación a Álvaro Lapuerta durante su etapa como responsable de las cuentas del partido.

En concreto, Galán hace referencia a una información de Mercado, en la que se habla de una conversación donde Lapuerta "manifestaba que existían ciertos pagos y maneras de funcionamiento de aquel PP".

Según el abogado, el director de 'Okdiario' también escuchó esa grabación de ocho minutos, por lo que solicita su presencia en el juicio para dar cuenta del contenido de la misma. Asimismo, la defensa solicita la testifical del periodista y escritor Ernesto Ekaizer, que publicó un libro titulado 'El caso Bárcenas', donde hace referencia a esta grabación.