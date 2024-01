"El Gobierno de España no se rinde y va a negociar hasta el último minuto por el bien de nuestro país". Yolanda Díaz no duda de que haya aún posibilidades de sacar adelante los decretos ley: "Es posible que salgan". Pero ¿tienen claro cómo actuar si no lo consiguien? Así ha respondido la vicepresidenta y ministra de Trabajo en Al Rojo Vivo: "Si priman otros intereses que no tienen que ver con la vida de la gente, sino con otras cuestiones, desde luego que el Gobierno va a seguir ganando derechos y mejorando la vida de la gente. Ya nos ha pasado en alguna ocasión: decayó un real decreto, volvimos a presentarlo y conseguimos sacarlo adelante".