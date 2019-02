Entre votos, pactos y 'cordones sanitarios': así serán las estrategias de campaña de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos

Anunciadas las elecciones generales para el 28 de abril, el PSOE arranca una campaña donde sacará pecho de sus logros estos ocho meses y movilizará a la izquierda recordando la flamante unión de las derechas. "Me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no a la ultraderecha", ha afirmado el presidente del Gobierno.

El PP contratacará con una estrategia: recordar los supuestos pactos de los socialistas con los independentistas. "La Cumbre de Pedralbes sí es una mala foto, y no la de Colón. Intentaron llegar a acuerdos con aquellos que quieren romper España", ha afirmado Pablo Casado.

Precisamente, el presidente de los populares ensalzará la experiencia de su partido para liderar otro pacto como el de Andalucía. "Los sondeos ahora mismo dicen que PP, Ciudadanos y Vox podrían acariciar la mayoría", ha valorado en declaraciones a Al Rojo Vivo Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III.

Para ese bloque, según consideran los expertos, será clave Ciudadanos, un partido que ya ha manifestado que no descarta pactar con Vox. "Los únicos cordones sanitarios son para aquellos que quieren destruir España", ha apuntado el presidente de la formación Naranja, Albert Rivera.

No obstante, cuando se le pregunta por la otra opción que perfilan las encuentas, la del PSOE con Ciudadanos, lo descarta tajantemente: "El problema es que Sánchez es que tiene como principales aliados a los que quieren liquidar España". El PSOE atacará con el hecho de que Ciudadanos prefiera a Vox antes que a ellos.

Entre sus recursos, ya se da la etiqueta repetida en el Consejo de Ministros: "La derecha trifálica". Por su parte, desde Unidos Podemos sí temen la unión PSOE-Ciudadanos, por ello dicen ser la única garantía para que los socialistas "pueda implementar políticas que hagan justicia social", ha apuntado Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso.

Aquí hay una ecuación a resolver. "Habrá que ver si el partido de Carles Puigdemont va con lista única o si se une a ERC", ha detallado Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, durante una entrevista en Al Rojo Vivo. Unos partidos calatalanes que se disputarán el voto independentista.