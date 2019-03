¿Por qué le conviene a Pedro Sánchez elegir el 28 de abril como fecha para las elecciones? Las claves de Pablo Simón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado el adelanto electoral después de que el Congreso tumbara sus Presupuestos. No habrá superdomingo electoral, pero sí habrá elecciones generales, autonómicas y europeas en un mes.

Pablo Simón explica que la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones es una tarea del presidente del Gobierno, por lo que siempre va a hacerlo "intentando maximizar los votos a su partido".

En su opinión, la parte positiva para Pedro Sánchez es "no infectar" estas elecciones con las de mayo. De esta manera, al no provocar un superdomingo electoral conseguirá que no se convierta en "un plebiscito de Sánchez sí o Sánchez no".

Además, destaca que los barones tendrán que apoyarle ante el corto espacio de tiempo que habrá entre las elecciones generales y las autonómicas, que se celebrarán el 26 de mayo.

El politólogo 'se moja' pensando en qué puede pasar en estas elecciones. Lo que parece claro es que PP y Podemos empeorarán sus resultados con respecto a 2016, mientras que Ciudadanos, PSOE y Vox los mejorarán.