El dardo de Torra a Arrimadas: "¿Oye el silencio? Es lo que queda de su paso por el Parlament. La nada"

En la última sesión de control del Parlament Quim Torra, actual presidente de la Generalitat, ha querido despedirse de Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, de una manera bastante irónica: "¿Oye este silencio, señora Arrimadas?".

Torra ha soltado la frase sarcástica tras cinco segundos de silencio ante los presentes, simulando a Albert Rivera en uno de los debates a cuatro en relación a la campaña del 28A. "Este silencio es lo que queda de su paso por el Parlament: la nada", le ha espetado.

Las declaraciones posteriores ya no estaban cargadas de ironía y ha atacado a Arrimadas de no haber querido dialogar sino romper: "Usted no ha construido nada, no ha querido dialogar con nadie, ha crispado, ha querido romper y fracturar. Usted es la antipolítica. Usted quiere para este país el antipaís. La única política que tiene usted para Cataluña es aplicarle el artículo 155, es cargarse sus instituciones".

No obstante, Torra ha invitado a Arrimadas a conversar con él en el Palau antes de que ésta salte al Congreso. "Solo hay un rótulo que dice 'Libertad de expresión y de opinión', espero que este pueda pasarlo", concluyendo así su discurso.

Estas últimas declaraciones hacen referencia a la negativa de la líder de Ciudadanos a asistir a las reuniones por una pancarta en la fachada en apoyo a los "presos políticos y exiliados".