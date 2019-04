"Daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy", todos los detalles de la conversación entre González y Zaplana

Ignacio González y Eduardo Zaplana charlan en el despacho del expresidente madrileño cuando el expresidente madrileño suelta la bomba: existe una grabación en la que podría aparecer Rajoy recibiendo dinero de un empresario.

"Te voy a contar dos cosas. Ildefonso, empiezo a pensar que es bastante listo, le sacó una grabación a un empresario, que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy", conversan ambos.

González se refiere a Ildefonso de Miguel, hombre de su máxima confianza y exgerente del Canal detenido en la operación Lezo y en libertad bajo fianza.

Según González, una vez con la grabación en su poder, de Miguel se fue a ver a Julio Ariza, propietario del Grupo Intereconomía, a quien le cuenta que la utilizó para extorsionar a Rajoy, según cuenta González a Zaplana.

"Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado que Julio Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano a chantajearle", le dice González a Zaplana, quien responde: "Pedro Pérez, Esperanza, Julio Ariza, si tú no quieres que algo se sepa, cuéntaselo a cualquiera de estos".

Además, González añade que "el abogado dice que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo".

Curiosamente, Intereconomía fichó a Ildefonso de Miguel cuando éste fue cesado en el Canal.

Pero esa no es la única grabación de la que hablan González y Zaplana en su encuentro, y es que hay una segunda en la que también aparecería Lapuerta recibiendo dinero.

Y esa, según González, fue ofrecida al Gobierno venezolano: "Parece ser que hay una cinta en la que alguien tiene grabado, en otra cosa parecida, dándole a dinero a Álvaro Lapuerta, no sé si con conocimiento de Mariano, y me dicen que se la ofrecieron al gobierno venezolano por diez millones de euros".

Para su intranquilidad, ahora es la Justicia la que ha metido mano.