La CUP se reafirma en su 'no' a investir como president a Artur Mas

Más de ocho horas de debate nacional de la CUP con más de 1.400 militantes para decidir el futuro político de Cataluña.

El partido ha planteado 4 escenarios: mantener la propuesta de una alternativa a Artur Mas, aceptar al president en funciones, esperar a celebrar las elecciones generales, y por último ir a nuevas elecciones en marzo.

Con una votación a mano alzada se ha decidido la opción de seguir vetando a Mas, pero no será definitivo hasta que se vote en la Asamblea Nacional.

Para Esquerra el president en funciones y la CUP no son incompatibles. Por parte, desde Unió aseguran no reconocer a Convergència. "Me parece poco serio y poco responsable, yo nunca hubiera negociado con la CUP", afirmó Duran i Lleida en laSexta Noche.

El PP sigue advirtiendo que Cataluña crecerá si sigue dentro de España. Mientras, los socialistas denuncian el desgobierno que sufren los catalanes.

Ciudadanos piensa en el 20 de diciembre para conseguir que España no se rompa. "Nosotros no vamos a trabajar ni un minuto para romper España", insiste Albert Rivera. Dos meses después de las elecciones, Cataluña sigue sin gobierno definitivo.