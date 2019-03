La CUP y Catalunya Catalunya Sí que es Pot reiteran su 'no' a Artur Mas

MUESTRAN SU NEGATIVA A INVESTIR A MAS

Mientras PP, PSC y Ciudadanos han ido al Constitucional, otros dos partidos han dado un no rotundo a la investidura de Artur Mas. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, ha comenzado la ronda de contactos de cara al debate de investidura. Se ha reunido con el líder de la CUP, Antonio Baños, y con representantes de Catalunya Sí que es Pot. Los dos partidos coinciden en que no quieren que Mas sea el próximo presidente. Rabell ha afirmado que no quieren "a Mas ni por activa ni por pasiva al frente del Gobierno de la Generalitat". Antonio Baños, por su parte, ha afirmado que quieren "un presidente de consenso" y ha insistido en su rechazo a Mas.