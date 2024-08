La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha justificado los mensajes y declaraciones xenófobas de su compañero de partido el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, señalando que "se están viviendo situaciones que todos vemos y todos pensamos".

Así lo ha defendido tras ser preguntada por las palabras críticas del dirigente 'popular' en la red social X en contra de algunos migrantes que vienen a España, apoyado en bulos. "Se están viviendo situaciones en España que todos vemos, todos pensamos y algunos describen", ha asegurado la número 2 del PP.

Tras unas duras declaraciones contra los migrantes por parte de algunos dirigentes del PP, ha sido Albiol, conocido por sus polémicas, quien esta semana ha elevado el tono al publicar un mensaje en redes en el que relataba que estaba viajando en un ferry de Ibiza a Barcelona junto a diez hombres marroquíes.

Sin dar datos ni pruebas y con bulo mediante, el alcalde de Badalona ha asegurado que "todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym", pero "todos con una bolsa de una entidad social". A esto añadía "lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos". "Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo", apostilló el edil 'popular', incidiendo en su prejuicio xenófobo.

Sin embargo, para la secretaria general del PP no es grave y ha apoyado por "hacer que esto (la migración) sea un problema de Europa". Para ello, ha pedido "elaborar una política migratoria integral y ordenada, con recursos económicos y materiales, y no solo un reparto de menores que han llegado a Canarias, como si fueran mercancía". "España no se puede permitir un presidente del Gobierno que no gobierna y que solo busca sobrevivir en el poder a cualquier precio", ha afirmado.