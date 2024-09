José Luis Escrivá pasará de ser ministro y hacer política desde el Gobierno a evaluar esas políticas que introduzca el Ejecutivo desde su nuevo puesto como gobernador del Banco de España. Es decir, pasará de promover reformas como la de las pensiones a calificarlas.

Ahora, desde su nuevo puesto tendrá que analizar los Presupuestos Generales del Estado que encabece María Jesús Montero o la reducción de la jornada laboral que defiende Yolanda Díaz. El Banco de España emite su 'veredicto' de estas y otras cuestiones.

El propio José Luis Escrivá dudaba de un aspecto concreto de la entidad que ahora pasará a liderar. En una entrevista en Al Rojo Vivo el pasado mes de mayo, el entonces ministro de Tranformación Digital y de Función Pública criticó algunos de los informes de previsiones que se habían conocido.

"Si yo me pongo en un ordenador y me hago proyecciones de PIB y crecimiento hasta 2050, me sale lo que yo quiera. Hay instituciones que tienen escenarios muy conservadores porque quieren alertar. Es un clásico que yo no he compartido nunca", opinaba con Antonio García Ferreras.

Escrivá nombrará a una mujer como subgobernadora

En las últimas horas, hemos conocido que una de las primera decisiones de Escrivá como gobernador del Banco de España será nombrar a una mujer como subgobernadora, según ha confirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha asegurado que será designada en las próximas semanas por el Gobierno, una vez que el PP se ha "salido de la negociación" para el relevo de la cúpula del supervisor bancario. La nueva subgobernadora sustituirá a Margarita Delgado.

"Espero que en los próximos dos o tres Consejos de Ministros tengamos subgobernadora, tendremos paridad y procederemos a nombrar a la sustituta de la actual subgobernadora una vez que el PP se ha salido de la negociación", ha anunciado Cuerpo en declaraciones en el Congreso, donde ha comparecido para defender la idoneidad del ministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador. El ministro ha recordado, no obstante, que, según la ley, la propuesta de subgobernadora "procede del gobernador".

Cuerpo también fue el encargado de anunciar que Escrivá sería el nuevo gobernador del Banco de España durante los próximos seis años por su "capacidad técnica", "experiencia" y "conocimiento de las instituciones europeas". El titular de la cartera de Economía afirmó que Escrivá es "el candidato idóneo, presentando las mejores credenciales".