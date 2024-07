El PSOE y el Partido Popular han aprobado este miércoles la reforma del Consejo General del Poder Judicial en medio de reproches mutuos y ataques, cuando ambas formaciones fueron las que acordaron la proposición de ley que han llevado este jueves al Congreso de los Diputados. Por un lado, los 'populares' han intentado justificar el acuerdo desvinculándose del Gobierno y han sacado pecho con lo que consideran una reforma para frenar "el populismo" de Pedro Sánchez. Mientras, los socialistas han celebrado que el PP por fin "cumpla la Constitución".

Ambas formaciones, junto a Coalición Canaria, son las únicas que han votado a favor de tomar en consideración la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que se hará por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, PP y PSOE se han lanzado duros reproches desde la tribuna de la Cámara Baja en el primer gran acuerdo del Gobierno con los 'populares' desde que llegó Sánchez al Gobierno.

El primero en intervenir en el Congreso ha sido Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, que ha empezado el debate cargando contra el presidente del Gobierno y acusándolo de "pactar con el populismo". "Se ha convertido en el máximo exponente del discurso populista", ha criticado, asegurando que ha llevado a su partido a esa misma deriva. Pero ha señalado que su partido ha podido frenar "ese populismo sin frenos", dando un "balón de oxígeno para la Justicia para garantizar su independencia".

Asimismo, ha recordado que el PP se "negó a llegar a un acuerdo de renovación como los de siempre" porque "este Gobierno no es uno más". "Este acuerdo no se podía limitar a pactar nombres. Tenía que haber garantías adicionales... Había que despolitizar los perfiles con candidatos independientes y el propio sistema de elección", ha subrayado, afirmando que el PSOE "no estaba dispuesto" y por eso pidieron la intervención de la Unión Europea". En todo momento, el 'popular' ha querido alejarse del PSOE, asegurando que este acuerdo es "del PP con sus votantes" no con los socialistas.

En respuesta, Patxi López, el portavoz parlamentario del PSOE, en un discurso menos duro que el de Tellado pero lleno de reproches, ha sostenido que el PP está haciendo "como que les da vergüenza pactar con el PSOE". En cambio, ha señalado que los socialistas están contentos con este acuerdo y que es "buena noticia" que el PP "cumple por fin la Constitución después de incumplirla durante cinco años". Un camino, según el socialista, "largo y tortuoso plagado de excusas, hasta 27 excusas por falta de rigor o por vértigo". Y ha recordado que cada vez que había posibilidad de acuerdo, los de Alberto Núñez Feijóo "sucumbían ante el ala derecha del PP y daba en marcha atrás", en referencia a Isabel Díaz Ayuso sin mencionarla directamente.

Para el PP es.... y para el PSOE un "resquicio para un acuerdo"

El PP ha asegurado que para la renovación del Poder Judicial encontraron un "gran aliado, pero no se ha referido al único partido con el que ha pactado, sino que a la UE. Tellado ha sostenido que no se fiaban del PP por eso pidió a la Comisión Europea que "ejerza de garante". "Esta renovación es la última y en seis meses habrá una reforma seria por los jueces", ha asegurado el dirigente, afirmando que ha habido "tres límites al populismo" del Gobierno: la UE, el PP y la Constitución. "La UE se planta como garante para que avance según las instituciones", añade y señala que esto "requiere de un PP decisivo y valiente".

Para el portavoz del PP, "es la primera vez que se avanza en el refuerzo de los contrapoderes y en el endurecimiento de las incompatibilidades para pasar del legislativo al judicial": "Se acabó el rodillo". Así lo ha señalado, recordando todos los puntos que han pactado para una supuesta "mayor independencia judicial". Asegura que con esta "ley cumplen con el programa del PP". "Esto solo ha enfadado a los radicales, pero lo acoge bien la mayoría social", ha aseverado, dando la "bienvenida" al Gobierno para "entender que hay que escuchar a la calle y tratar de representar".

Y ha seguido criticando, al asegurar que el Ejecutivo "solo sobrevive haciendo favores a sus socios". "Lo que hoy firmamos no es un acuerdo del PSOE y PP, sino un acuerdo del PP con sus votantes. Es un balón de oxígeno al poder judicial. Somos la oposición... Es una noticia positiva para España porque es un soplo de aire a una legislatura que empezó como un error y avanza como un grave horror, que esperemos que finalice", ha sentenciado Tellado.

El PSOE ha reprochado estos ataques del PP, pero ha pedido al partido que pacte otras medidas urgentes porque esto "abre un resquicio para el entendimiento". "Es un acuerdo para que la Justicia vuelva a estar a pleno rendimiento. Era una cuestión de interés general, de esas cuestiones de Estado", ha subrayado, afirmando que el PP había "secuestrado políticamente durante cinco años" el CGPJ. Además, ha cargado contra el PP por, señala, deslegitimar a la Justicia cuando no le gustan sus decisiones.

"El acuerdo es una buena noticia. Este acuerdo ha abierto un resquicio para el entendimiento. Según algunas intervenciones, parece que se avergüenzan. Esperemos que puedan entrar otros acuerdos", ha zanjado Patixi López, pidiendo renovar un acuerdo para renovar el Pacto de Estado de Violencia de Género y la reforma de la ley de extranjería por la presión migratoria. "Busquemos acuerdos. Por nosotros no va a quedar", ha terminado.